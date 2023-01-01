Helio P35 против Helio G36
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G36 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P35
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G36
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|45313
|-
|GPU
|15084
|-
|Memory
|28634
|-
|UX
|24531
|-
|Total score
|113235
|113010
GeekBench 5
|Image compression
|64.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|9.11 images/s
|-
|Speech recognition
|16.6 words/s
|-
|Machine learning
|13.2 images/s
|-
|Camera shooting
|5.82 images/s
|-
|HTML 5
|1.31 Mnodes/s
|-
|SQLite
|333.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio G36
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|IMG PowerVR GE8320
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Rogue
|Частота GPU
|680 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|64
|32
|FLOPS
|44.8 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП, 2x 13МП
|1x 50МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Февраль 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6765
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio P35
|Сайт MediaTek Helio G36
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