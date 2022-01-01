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Helio G37 против Helio G25

Helio G37
VS
Helio G25
Helio G37
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G37 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G37
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 115K vs 93K
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G37
vs
Helio G25

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G37 +24%
115705
Helio G25
93664
CPU 33595 37241
GPU 16969 12508
Memory 25788 22592
UX 38644 20658
Total score 115705 93664
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G37 +31%
178
Helio G25
136
Multi-Core Score
Helio G37 +103%
956
Helio G25
472
Image compression - 24.5 Mpixels/s
Face detection - 4.89 images/s
Speech recognition - 9.52 words/s
Machine learning - 5.54 images/s
Camera shooting - 2.55 images/s
HTML 5 - 0.55 Mnodes/s
SQLite - 138.45 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G37 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS - 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MT6765V/CB MT6762G
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G37 Сайт MediaTek Helio G25

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