Helio G37 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G37 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G37
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
- Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 115K vs 93K
Преимущества MediaTek Helio G25
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|33595
|37241
|GPU
|16969
|12508
|Memory
|25788
|22592
|UX
|38644
|20658
|Total score
|115705
|93664
GeekBench 5
|Image compression
|-
|24.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|4.89 images/s
|Speech recognition
|-
|9.52 words/s
|Machine learning
|-
|5.54 images/s
|Camera shooting
|-
|2.55 images/s
|HTML 5
|-
|0.55 Mnodes/s
|SQLite
|-
|138.45 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G37 и Helio G25
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8320
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|-
|41.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП, 2x 13МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6765V/CB
|MT6762G
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G37
|Сайт MediaTek Helio G25
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