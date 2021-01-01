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Helio G88 против Dimensity 700

Helio G88
VS
Dimensity 700
Helio G88
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G88 (с графикой Mali-G52 MC2) и Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 192K
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G88
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G88
192977
Dimensity 700 +49%
288189
CPU 74619 102180
GPU 33985 66147
Memory 42103 71740
UX 43577 59364
Total score 192977 288189
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G88
335
Dimensity 700 +68%
563
Multi-Core Score
Helio G88
1290
Dimensity 700 +31%
1684

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 37 FPS
[Medium]
Fortnite - 25 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 59 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 34 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G88 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS - 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6833V/ZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G88 Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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