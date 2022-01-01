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Helio G99 против Dimensity 700

Helio G99
VS
Dimensity 700
Helio G99
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 334K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Dimensity 700

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99 +11%
370493
Dimensity 700
334767
CPU 101532 104604
GPU 85043 83046
Memory 84788 52043
UX 101489 97018
Total score 370493 334767
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99
554
Dimensity 700 +2%
564
Multi-Core Score
Helio G99 +6%
1822
Dimensity 700
1716
Image compression - 101.85 Mpixels/s
Face detection - 15 images/s
Speech recognition - 32.9 words/s
Machine learning - 27.9 images/s
Camera shooting - 14.55 images/s
HTML 5 - 2.1 Mnodes/s
SQLite - 543.4 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99 +12%
1229
Dimensity 700
1099
Stability 98% 98%
Graphics test 7 FPS 6 FPS
Score 1229 1099

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 37 FPS
[Medium]
Fortnite - 25 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 59 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 34 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS - 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6833V/ZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 700

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