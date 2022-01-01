Helio G99 против Dimensity 700 VS Helio G99 Dimensity 700 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G99 Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже

Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 334K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G99 +11% 370493 Dimensity 700 334767 CPU 101532 104604 GPU 85043 83046 Memory 84788 52043 UX 101489 97018 Total score 370493 334767

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G99 554 Dimensity 700 +2% 564 Multi-Core Score Helio G99 +6% 1822 Dimensity 700 1716 Image compression - 101.85 Mpixels/s Face detection - 15 images/s Speech recognition - 32.9 words/s Machine learning - 27.9 images/s Camera shooting - 14.55 images/s HTML 5 - 2.1 Mnodes/s SQLite - 543.4 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G99 +12% 1229 Dimensity 700 1099 Stability 98% 98% Graphics test 7 FPS 6 FPS Score 1229 1099

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 51 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 37 FPS

[Medium] Fortnite - 25 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 59 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 52 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 34 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS

[Ultra] Смартфон - Xiaomi Poco M3 Pro

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 700

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 7 нм TDP - 10 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2 Архитектура Valhall Valhall Частота GPU - 950 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 32 32 FLOPS - 243 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек Объем До 10 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с Скорость загрузки - До 211 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Ноябрь 2020 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели - MT6833V/ZA Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 700