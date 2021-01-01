MediaTek Helio G88
MediaTek Helio G88 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 16 июня 2021 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 2000 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.
Производительность CPU
30
Производительность в играх
15
Энергоэффективность
60
Итоговая оценка
34
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
MediaTek Helio G88
194851
|CPU
|74619
|GPU
|33985
|Memory
|42103
|UX
|43577
|Total score
|194851
GeekBench 5
Single-Core Score
341
Multi-Core Score
1307
Смартфоны
|Смартфоны с Helio G88
|AnTuTu v8
|1. Xiaomi Redmi 10
|-
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Helio G88 c графикой Mali-G52 MC2
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|Шейдерных блоков
|32
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G88