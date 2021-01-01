MediaTek Helio G88 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 16 июня 2021 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 2000 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.