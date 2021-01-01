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MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 10 ноября 2020 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
44
Производительность в играх
35
Энергоэффективность
71
Итоговая оценка
48

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 700
286122
Total score 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
538
Multi-Core Score
1727

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 700 c графикой Mali-G57 MC2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall
Частота GPU 950 МГц
Вычислительных блоков 2
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 700

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 700 или MediaTek Helio G90T
2. MediaTek Dimensity 700 или Qualcomm Snapdragon 765G
3. MediaTek Dimensity 700 или MediaTek Dimensity 800
4. MediaTek Dimensity 700 или MediaTek Helio G85
5. MediaTek Dimensity 700 или MediaTek Dimensity 720

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