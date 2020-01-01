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Helio G95 против Dimensity 700

Helio G95
Helio G95
VS
Dimensity 700
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G95 (с графикой Mali-G76 3EEMC4) и Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 301K vs 286K
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G95
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G95 +5%
301335
Dimensity 700
286122
CPU 97589 -
GPU 86889 -
Memory 56527 -
UX 59351 -
Total score 301335 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G95
516
Dimensity 700 +4%
538
Multi-Core Score
Helio G95
1637
Dimensity 700 +5%
1727

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 51 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 57 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 48 FPS
[High]		 -
Genshin Impact 27 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 52 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Realme 7
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G95 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 7 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 3EEMC4 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 64 -
FLOPS 195.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G95 Сайт MediaTek Dimensity 700

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