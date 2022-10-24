Helio G99 против Helio G95 VS Helio G99 Helio G95 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G99 Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже

На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)

Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 344K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G99 +7% 370493 Helio G95 344865 CPU 101532 96090 GPU 85043 99154 Memory 84788 54533 UX 101489 97032 Total score 370493 344865

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G99 +8% 554 Helio G95 514 Multi-Core Score Helio G99 +14% 1822 Helio G95 1597 Image compression - 98 Mpixels/s Face detection - 14.4 images/s Speech recognition - 30.5 words/s Machine learning - 26.4 images/s Camera shooting - 13.7 images/s HTML 5 - 1.93 Mnodes/s SQLite - 500.3 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G99 1229 Helio G95 +10% 1350 Stability 98% 98% Graphics test 7 FPS 8 FPS Score 1229 1350

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 51 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 38 FPS

[Ultra] Fortnite - 27 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 57 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 48 FPS

[High] Genshin Impact - 27 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 52 FPS

[Ultra] Смартфон - Realme 7

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G95

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2050 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 12 нм TDP - 5 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Mali-G76 3EEMC4 Архитектура Valhall Bifrost Частота GPU - 900 МГц Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 32 64 FLOPS - 195.8 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек - Объем До 10 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Da Vinci Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания - До 600 Мбит/с Скорость загрузки - До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2020 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели - MT6785V/CD Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Helio G95