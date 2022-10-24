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Helio G99 против Helio G95

Helio G99
VS
Helio G95
Helio G99
Helio G95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии (1)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 344K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Helio G95

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99 +7%
370493
Helio G95
344865
CPU 101532 96090
GPU 85043 99154
Memory 84788 54533
UX 101489 97032
Total score 370493 344865
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99 +8%
554
Helio G95
514
Multi-Core Score
Helio G99 +14%
1822
Helio G95
1597
Image compression - 98 Mpixels/s
Face detection - 14.4 images/s
Speech recognition - 30.5 words/s
Machine learning - 26.4 images/s
Camera shooting - 13.7 images/s
HTML 5 - 1.93 Mnodes/s
SQLite - 500.3 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99
1229
Helio G95 +10%
1350
Stability 98% 98%
Graphics test 7 FPS 8 FPS
Score 1229 1350

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 38 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 57 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 48 FPS
[High]
Genshin Impact - 27 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 52 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS - 195.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек -
Объем До 10 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6785V/CD
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Helio G95

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124 (43.1%)
164 (56.9%)
Всего проголосовало: 288

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Комментарии

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Ник 24 октября 2022 12:34
Vivo v25e на проце G99.
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