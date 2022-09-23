Главная > Сравнение мобильных процессоров > Helio G99 vs Helio G88 – что лучше?

Helio G99 против Helio G88

Helio G99
VS
Helio G88
Helio G99
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии (2)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 223K
  • На 28% выше пропускная способность памяти (17.1 против 13.41 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99 +65%
370493
Helio G88
223975
CPU 101532 71554
GPU 85043 38327
Memory 84788 52050
UX 101489 63988
Total score 370493 223975
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99 +52%
554
Helio G88
364
Multi-Core Score
Helio G99 +45%
1822
Helio G88
1259
Image compression - 84.1 Mpixels/s
Face detection - 10.05 images/s
Speech recognition - 25.5 words/s
Machine learning - 19.4 images/s
Camera shooting - 9.74 images/s
HTML 5 - 1.43 Mnodes/s
SQLite - 422.95 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99 +72%
1229
Helio G88
716
Stability 98% 99%
Graphics test 7 FPS 4 FPS
Score 1229 716

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G52 MC2
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS - 62 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания - До 300 Мбит/с
Скорость загрузки - До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6769H
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Helio G88

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
80 (80.8%)
19 (19.2%)
Всего проголосовало: 99

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Helio G99 и Qualcomm Snapdragon 778G
2. MediaTek Helio G99 и Qualcomm Snapdragon 860
3. MediaTek Helio G99 и Helio G96
4. MediaTek Helio G99 и Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
5. MediaTek Helio G88 и Qualcomm Snapdragon 695
6. MediaTek Helio G88 и Qualcomm Snapdragon 480
7. MediaTek Helio G88 и Helio G85
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G88 с Helio G99, или задавайте вопросы
Avatar
Иван Попочкин 26 сентября 2022 12:16
Узнал что Helio G99 набирает где-то 358.000 баллов! :)
+5 Ответить
Avatar
Сергей 26 сентября 2022 12:24
Он набирает даже больше, спасибо за полезный комментарий :)
+2 Ответить
Avatar
Иван Попочкин 23 сентября 2022 19:19
На Ютубе уже есть результаты по Антуту, от канала Чайна Гаджетс. (Helio G99, Poco M5) Также добавляйте свои результаты по Антуту. Тут такая кнопка.
+2 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры