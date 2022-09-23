Helio G99 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров) Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 223K На 28% выше пропускная способность памяти (17.1 против 13.41 Гбит/с) Более новый - выпущен на 11 месяцев позже На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU
101532
71554
GPU
85043
38327
Memory
84788
52050
UX
101489
63988
Total score
370493
223975
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Image compression
-
84.1 Mpixels/s
Face detection
-
10.05 images/s
Speech recognition
-
25.5 words/s
Machine learning
-
19.4 images/s
Camera shooting
-
9.74 images/s
HTML 5
-
1.43 Mnodes/s
SQLite
-
422.95 Krows/s
3DMark
Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability
98%
99%
Graphics test
7 FPS
4 FPS
Score
1229
716
Технические характеристики
Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G88
Архитектура
2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер
8
8
Частота
2200 МГц
2000 МГц
Набор инструкций
ARMv8.2-A
ARMv8.2-A
Техпроцесс
6 нм
12 нм
GPU
Mali-G57 MC2
Mali-G52 MC2
Архитектура
Valhall
Bifrost
Частота GPU
-
1000 МГц
Вычислительных блоков
2
2
Шейдерных блоков
32
32
FLOPS
-
62 Гфлопс
Версия Vulcan
1.1
1.1
Версия OpenCL
2.0
2.0
Версия DirectX
12
12
Тип памяти
LPDDR4X
LPDDR4X
Частота памяти
4266 МГц
1800 МГц
Шина
2x 16 Бит
2x 16 Бит
Пропускная способность
До 17.1 Гбит/сек
До 13.41 Гбит/сек
Объем
До 10 ГБ
До 8 ГБ
Нейронный процессор
Да
Да
Тип накопителя
UFS 2.2
eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея
2520 x 1080
2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры
1x 108МП, 2x 16МП
1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео
2K при 30FPS
2K при 30FPS
Воспроизведение видео
2K при 30FPS
2K при 30FPS
Поддержка кодеков
H.264, H.265, VP9
H.264, H.265, VP9
Аудио
AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Поддержка 4G
LTE Cat. 13
LTE Cat. 7
Поддержка 5G
Нет
Нет
Скорость скачивания
-
До 300 Мбит/с
Скорость загрузки
-
До 100 Мбит/с
Wi-Fi
5
5
Bluetooth
5.2
5.0
Навигация
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
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