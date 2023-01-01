Snapdragon 685 против Helio G95 VS Snapdragon 685 Helio G95 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 685 Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)

Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров) Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже

Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже На 27% выше частота процессора (2600 против 2050 МГц) Преимущества MediaTek Helio G95 Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 287K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 685 287964 Helio G95 +20% 346510 CPU - 92742 GPU - 99976 Memory - 57726 UX - 98195 Total score 287964 346510 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 685 374 Helio G95 +37% 512 Multi-Core Score Snapdragon 685 1600 Helio G95 1599 Image compression - 96.2 Mpixels/s Face detection - 14.6 images/s Speech recognition - 31.1 words/s Machine learning - 26.4 images/s Camera shooting - 13.8 images/s HTML 5 - 1.97 Mnodes/s SQLite - 444.9 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 685 н/д Helio G95 1348 Stability - 98% Graphics test - 8 FPS Score - 1348

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 51 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 38 FPS

[Ultra] Fortnite - 27 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 57 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 48 FPS

[High] Genshin Impact - 27 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 52 FPS

[Ultra] Смартфон - Realme 7

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Helio G95

Центральный процессор Архитектура 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73

4x 1.9 ГГц – Cortex-A53 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2600 МГц 2050 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 12 нм TDP - 5 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 610 Mali-G76 3EEMC4 Архитектура Adreno 600 Bifrost Частота GPU - 900 МГц Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 96 64 FLOPS - 195.8 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек - Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Da Vinci Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем X11 - Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Март 2023 года Сентябрь 2020 года Класс Бюджетный Средний класс Номер модели SM6225-AD MT6785V/CD Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 685 Сайт MediaTek Helio G95