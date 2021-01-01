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Snapdragon 480 против Dimensity 810

Snapdragon 480
VS
Dimensity 810
Snapdragon 480
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 9 – 387K vs 286K
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480
286327
Dimensity 810 +35%
387476
CPU 95287 113696
GPU 64267 85477
Memory 50963 76385
UX 75511 105966
Total score 286327 387476
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 480
1695
Dimensity 810 +14%
1932
Image compression 106.3 Mpixels/s -
Face detection 12.6 images/s -
Speech recognition 29.85 words/s -
Machine learning 27.35 images/s -
Camera shooting 15.6 images/s -
HTML 5 1.7 Mnodes/s -
SQLite 550.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 3 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 825 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 468 Гфлопс 208 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Август 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4350 MT6833V
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт MediaTek Dimensity 810

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