Snapdragon 680 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 9 – 288K vs 268K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|81885
|95287
|GPU
|48510
|64267
|Memory
|64789
|50963
|UX
|71783
|75511
|Total score
|268310
|288515
GeekBench 5
Single-Core Score
374
Snapdragon 480 +38%
516
Multi-Core Score
1568
Snapdragon 480 +7%
1674
|Image compression
|-
|106.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.6 images/s
|Speech recognition
|-
|29.85 words/s
|Machine learning
|-
|27.35 images/s
|Camera shooting
|-
|15.6 images/s
|HTML 5
|-
|1.7 Mnodes/s
|SQLite
|-
|550.4 Krows/s
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|5 FPS
|Score
|443
|986
Игры
|PUBG Mobile
|59 FPS
[Medium]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Low]
|-
|Fortnite
|23 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|65 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|62 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|26 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|54 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|6 нм
|8 нм
|TDP
|-
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|600 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|96
|128
|FLOPS
|-
|468 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM6225
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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