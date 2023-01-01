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Snapdragon 685 против Snapdragon 680

Snapdragon 685
VS
Snapdragon 680
Snapdragon 685
Snapdragon 680

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 685
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 9 – 287K vs 267K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 685
vs
Snapdragon 680

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 685 +8%
287964
Snapdragon 680
267428
CPU - 82218
GPU - 50002
Memory - 67147
UX - 69303
Total score 287964 267428
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Score - 442

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 59 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Low]
Fortnite - 23 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 65 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 62 FPS
[Medium]
Genshin Impact - 26 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Snapdragon 680

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 1114 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 96 96
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Октябрь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM6225-AD SM6225
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 685 Сайт Qualcomm Snapdragon 680

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