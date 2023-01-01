Snapdragon 685 против Snapdragon 680 VS Snapdragon 685 Snapdragon 680 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 685 Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже

Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)

На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц) Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 9 – 287K vs 267K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 685 +8% 287964 Snapdragon 680 267428 CPU - 82218 GPU - 50002 Memory - 67147 UX - 69303 Total score 287964 267428 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 685 +1% 374 Snapdragon 680 371 Multi-Core Score Snapdragon 685 +4% 1600 Snapdragon 680 1544

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 685 н/д Snapdragon 680 442 Stability - 99% Graphics test - 2 FPS Score - 442

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 59 FPS

[Medium] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Low] Fortnite - 23 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 65 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 62 FPS

[Medium] Genshin Impact - 26 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS

[Ultra] Смартфон - Xiaomi Redmi Note 11

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Snapdragon 680

Центральный процессор Архитектура 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73

4x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)

4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) Количество ядер 8 8 Частота 2600 МГц 2400 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель GPU Adreno 610 Adreno 610 Архитектура Adreno 600 Adreno 600 Частота GPU - 1114 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 96 96 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 686 Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем X11 X11 Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 13 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 390 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Март 2023 года Октябрь 2021 года Класс Бюджетный Средний класс Номер модели SM6225-AD SM6225 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 685 Сайт Qualcomm Snapdragon 680