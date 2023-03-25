Qualcomm Snapdragon 685
- GPU: Adreno 610
- Ядра: 8
- Частота: 2800 МГц
Qualcomm Snapdragon 685 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 марта 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2800 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1900 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
32
Производительность в играх
24
Энергоэффективность
85
Итоговая оценка
41
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Qualcomm Snapdragon 685
286309
|Total score
|286309
GeekBench 5
Single-Core Score
374
Multi-Core Score
1586
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 685
|AnTuTu v9
|1. Xiaomi Redmi Note 12 4G
|268173
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Snapdragon 685 c графикой Adreno 610
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Архитектура
|Adreno 600
|Частота GPU
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|Шейдерных блоков
|96
|FLOPS
|243 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2023 года
|Класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM6225-AD
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 685