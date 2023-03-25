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Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685
  • GPU: Adreno 610
  • Ядра: 8
  • Частота: 2800 МГц
Qualcomm Snapdragon 685 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 марта 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2800 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1900 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
32
Производительность в играх
24
Энергоэффективность
85
Итоговая оценка
41

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 685
286309
Total score 286309
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
374
Multi-Core Score
1586

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 685AnTuTu v9
1. Xiaomi Redmi Note 12 4G268173

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Snapdragon 685 c графикой Adreno 610

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610
Архитектура Adreno 600
Частота GPU 950 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 96
FLOPS 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11
Поддержка 4G LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года
Класс Бюджетный
Номер модели SM6225-AD
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 685

Сравнения с конкурентами

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Комментарии

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Илья 20 апреля 2023 14:42
Частота 2600 или 2800? То написано у вас 2600, а в итоге 4 ядра Cortex A73 прописаны с частотой 2800.
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Анатолий 31 марта 2023 16:33
Что интересно: более скромный, почти двухгодичной давности Helio G99 уделывает этот новейший и более мощный по частоте проц...
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Олег 29 марта 2023 08:48
2.8 Ггц на а73 ядра??? Это шутка??? А они там не поплавятся от такого? Сейчас 600-я серия снапов это бюджетные процессоры, которые все равно проигрывают во всем, кроме графики. Не было бы у снапов их фирменных видеоядер, то никто бы их особо не покупал.
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Гость 29 марта 2023 15:40
Не поплавятся ядра. Техпроцесс всего 6 нм, меньше даже чем у 870 снапа.
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Санжар 25 марта 2023 13:57
Какие слабые ядра в редми ноут 10 новые и мощнее видимо они хотели сэкономить. Это тот же проц 680 обновленный сейчас 2023 уже пора менять просто частоту повысили и все.
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