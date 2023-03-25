Qualcomm Snapdragon 685 GPU: Adreno 610

Adreno 610 Ядра: 8

8 Частота: 2800 МГц Qualcomm Snapdragon 685 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 марта 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A73 на 2800 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1900 МГц.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор Производительность CPU 32 Производительность в играх 24 Энергоэффективность 85 Итоговая оценка 41

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Qualcomm Snapdragon 685 286309 Total score 286309 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score 374 Multi-Core Score 1586

Смартфоны Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию Смартфоны с Snapdragon 685 AnTuTu v9 1. Xiaomi Redmi Note 12 4G 268173

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Snapdragon 685 c графикой Adreno 610

Центральный процессор Архитектура 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73

4x 1.9 ГГц – Cortex-A53 Количество ядер 8 Частота 2800 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель GPU Adreno 610 Архитектура Adreno 600 Частота GPU 950 МГц Вычислительных блоков 2 Шейдерных блоков 96 FLOPS 243 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 Версия OpenCL 2.0 Версия DirectX 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Шина 2x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Тип накопителя UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 1K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем X11 Поддержка 4G LTE Cat. 13 Поддержка 5G Нет Скорость скачивания До 390 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC