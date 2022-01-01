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Snapdragon 690 против Snapdragon 680

Snapdragon 690
VS
Snapdragon 680
Snapdragon 690
Snapdragon 680

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 690 (с графикой Adreno 619L) и Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 9 – 344K vs 264K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 690
vs
Snapdragon 680

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 690 +30%
344738
Snapdragon 680
264727
CPU 110385 84900
GPU 76645 48305
Memory 63724 65240
UX 94636 68226
Total score 344738 264727
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 111.3 Mpixels/s -
Face detection 16.9 images/s -
Speech recognition 28.8 words/s -
Machine learning 26.7 images/s -
Camera shooting 15.9 images/s -
HTML 5 2.25 Mnodes/s -
SQLite 579.5 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 99%
Graphics test 4 FPS 2 FPS
Score 811 443

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 59 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Low]
Fortnite - 23 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 65 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 62 FPS
[Medium]
Genshin Impact - 26 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и Snapdragon 680

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 6 нм
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 619L Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 950 МГц 1114 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 96
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 692 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Октябрь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6350 SM6225
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 690 Сайт Qualcomm Snapdragon 680

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