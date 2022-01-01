Snapdragon 690 против Snapdragon 680
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 690 (с графикой Adreno 619L) и Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
- Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 9 – 344K vs 264K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|110385
|84900
|GPU
|76645
|48305
|Memory
|63724
|65240
|UX
|94636
|68226
|Total score
|344738
|264727
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 690 +62%
604
372
Multi-Core Score
Snapdragon 690 +17%
1822
1553
|Image compression
|111.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|16.9 images/s
|-
|Speech recognition
|28.8 words/s
|-
|Machine learning
|26.7 images/s
|-
|Camera shooting
|15.9 images/s
|-
|HTML 5
|2.25 Mnodes/s
|-
|SQLite
|579.5 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|99%
|99%
|Graphics test
|4 FPS
|2 FPS
|Score
|811
|443
Игры
|PUBG Mobile
|-
|59 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|23 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|65 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|62 FPS
[Medium]
|Genshin Impact
|-
|26 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и Snapdragon 680
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|6 нм
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619L
|Adreno 610
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|950 МГц
|1114 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|96
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 692
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6350
|SM6225
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
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