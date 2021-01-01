Snapdragon 778G против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G (Adreno 642L) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
95
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 530K
- На 33% выше частота процессора (3200 против 2400 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|159590
|214698
|GPU
|156380
|324552
|Memory
|88425
|167472
|UX
|123709
|132953
|Total score
|530040
|840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
783
A15 Bionic +125%
1764
Multi-Core Score
2854
A15 Bionic +70%
4862
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|2 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642L
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|490 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|5
|Шейдерных блоков
|384
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 36МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7325
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 778G
|-
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