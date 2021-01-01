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Snapdragon 778G против A15 Bionic

Snapdragon 778G
VS
A15 Bionic
Snapdragon 778G
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G (Adreno 642L) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 530K
  • На 33% выше частота процессора (3200 против 2400 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 778G
530040
A15 Bionic +59%
840854
CPU 159590 214698
GPU 156380 324552
Memory 88425 167472
UX 123709 132953
Total score 530040 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 778G
783
A15 Bionic +125%
1764
Multi-Core Score
Snapdragon 778G
2854
A15 Bionic +70%
4862

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.5-A
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 490 МГц -
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 384 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 36МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7325 APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G -

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Комментарии

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