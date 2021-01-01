Qualcomm Snapdragon 778G
Qualcomm Snapdragon 778G - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 19 мая 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2400 МГц, 3 ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 4 ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на 1900 МГц.
Производительность CPU
74
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
88
Итоговая оценка
80
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Снапдрагон 778G c графикой Adreno 642L
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|Кэш L2
|2 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642L
|Архитектура
|Adreno 600
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Объем
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X53
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7325
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 778G