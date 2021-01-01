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Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 19 мая 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2400 МГц, 3 ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 4 ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на 1900 МГц.

Производительность CPU
74
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
88
Итоговая оценка
80

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 778G c графикой Adreno 642L

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8
Частота 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A
Кэш L2 2 МБ
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L
Архитектура Adreno 600
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X53
Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года
Класс Средний класс
Номер модели SM7325
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G

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