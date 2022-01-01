Snapdragon 778G Plus против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G Plus (Adreno 642L) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G Plus
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- На 67% выше пропускная способность памяти (42.7 против 25.6 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 800K vs 549K
- На 29% выше частота процессора (3223 против 2500 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|163562
|216602
|GPU
|166187
|336667
|Memory
|94470
|112950
|UX
|124621
|131916
|Total score
|549901
|800353
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
A15 Bionic +113%
1746
Multi-Core Score
2996
A15 Bionic +58%
4723
3DMark
|Stability
|98%
|82%
|Graphics test
|15 FPS
|57 FPS
|Score
|2641
|9524
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G Plus и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.5 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2500 МГц
|3223 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642L
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|5
|Шейдерных блоков
|-
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7325-AE
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|-
Опрос
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