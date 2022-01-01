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Snapdragon 778G Plus против A15 Bionic

Snapdragon 778G Plus
VS
A15 Bionic
Snapdragon 778G Plus
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G Plus (Adreno 642L) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G Plus
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • На 67% выше пропускная способность памяти (42.7 против 25.6 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 800K vs 549K
  • На 29% выше частота процессора (3223 против 2500 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G Plus
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 778G Plus
549901
A15 Bionic +46%
800353
CPU 163562 216602
GPU 166187 336667
Memory 94470 112950
UX 124621 131916
Total score 549901 800353
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% 82%
Graphics test 15 FPS 57 FPS
Score 2641 9524

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G Plus и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.5 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2500 МГц 3223 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU - 1200 МГц
Вычислительных блоков - 5
Шейдерных блоков - 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7325-AE APL1W07
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G Plus -

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Комментарии

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