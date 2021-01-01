Qualcomm Snapdragon 778G Plus - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2500 МГц, 3 ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 4 ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на 1900 МГц.