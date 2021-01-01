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Qualcomm Snapdragon 778G Plus

Qualcomm Snapdragon 778G Plus

Qualcomm Snapdragon 778G Plus - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78) на 2500 МГц, 3 ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и 4 ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55) на 1900 МГц.

Производительность CPU
62
Производительность в играх
50
Энергоэффективность
85
Итоговая оценка
63

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 778G Plus
509773
Total score 509773
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
811
Multi-Core Score
2949

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 778G PlusAnTuTu v9
1. Huawei Honor 60 Pro521733

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 778G Plus c графикой Adreno 642L

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.5 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8
Частота 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L
Архитектура Adreno 600
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 36МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X53
Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года
Класс Средний класс
Номер модели SM7325-AE
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G Plus

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