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Snapdragon 855 против A13 Bionic

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 7% выше частота процессора (2840 против 2660 МГц
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 433K
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855
753
A13 Bionic +79%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855
2668
A13 Bionic +34%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855
433723
A13 Bionic +10%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.3-A
Кэш L1 384 КБ 48 КБ
Кэш L2 768 КБ 4 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 585 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 384 -
FLOPS 899 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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