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Snapdragon 855 против Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 855
VS
Snapdragon 4 Gen 1
Snapdragon 855
Snapdragon 4 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • Показывает на 85% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 9 – 520K vs 354K
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 41%)
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 855
vs
Snapdragon 4 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 855 +47%
520635
Snapdragon 4 Gen 1
354055
CPU 141111 101413
GPU 184880 90246
Memory 76857 59456
UX 115836 100024
Total score 520635 354055
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 153.4 Mpixels/s -
Face detection 21 images/s -
Speech recognition 45.7 words/s -
Machine learning 48 images/s -
Camera shooting 26.2 images/s -
HTML 5 1.44 Mnodes/s -
SQLite 846.9 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 92% 99%
Graphics test 18 FPS 6 FPS
Score 3094 1038

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 56 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 51 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 57 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 4 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. -
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 585 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 384 128
FLOPS 899 Гфлопс 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 900 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Октябрь 2022 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SM8150 SM4375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

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