Snapdragon 855 против Snapdragon 4 Gen 1
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
- Показывает на 85% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 9 – 520K vs 354K
- На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 41%)
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|141111
|101413
|GPU
|184880
|90246
|Memory
|76857
|59456
|UX
|115836
|100024
|Total score
|520635
|354055
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 855 +19%
743
Multi-Core Score
Snapdragon 855 +41%
2623
1857
|Image compression
|153.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|21 images/s
|-
|Speech recognition
|45.7 words/s
|-
|Machine learning
|48 images/s
|-
|Camera shooting
|26.2 images/s
|-
|HTML 5
|1.44 Mnodes/s
|-
|SQLite
|846.9 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|92%
|99%
|Graphics test
|18 FPS
|6 FPS
|Score
|3094
|1038
Игры
|PUBG Mobile
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|51 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 4 Gen 1
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|768 КБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|-
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|585 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|384
|128
|FLOPS
|899 Гфлопс
|486 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Hexagon
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 108МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|Snapdragon X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 900 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|SM8150
|SM4375
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
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