Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 4 Gen 1 vs Helio G99 – что лучше?

Snapdragon 4 Gen 1 против Helio G99

Snapdragon 4 Gen 1
VS
Helio G99
Snapdragon 4 Gen 1
Helio G99

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии (3)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 9 – 384K vs 370K
Преимущества MediaTek Helio G99
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 4 Gen 1
vs
Helio G99

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 4 Gen 1 +4%
384471
Helio G99
370493
CPU 113829 101532
GPU 92314 85043
Memory 68007 84788
UX 110869 101489
Total score 384471 370493
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 7 FPS
Score - 1229

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Helio G99

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno Valhall
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Май 2022 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4375 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Сайт MediaTek Helio G99

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
152 (75.2%)
50 (24.8%)
Всего проголосовало: 202

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 или Snapdragon 870
2. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 или Snapdragon 695
3. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 или MediaTek Dimensity 9000
4. MediaTek Helio G99 или Qualcomm Snapdragon 778G
5. MediaTek Helio G99 или Qualcomm Snapdragon 860
6. MediaTek Helio G99 или Helio G96
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G99 с Snapdragon 4 Gen 1, или задавайте вопросы
Avatar
Егор 09 ноября 2022 19:41
2100 в 3д Марк а это уровень GPU 778g тоесть в играх он не намного хуже его. А вот по сравнению с этим хелио, у которого 1230, он не ровня.
0 Ответить
Avatar
Антон Добрый день 09 ноября 2022 19:38
Redmi note 12 хит продаж, если нормальная цена будет, амолед 120 герц, 6 нм процессор с а78 ядрами и 5000 мАч король автономности.
0 Ответить
Avatar
Иван Попочкин 30 октября 2022 14:24
4 Gen 1 будет представлен в Redmi Note 12! Там экран еще будет 120 герц! :) Что интересно, 4 Gen 1 относится к Бюджетному классу, а Helio G99 к Среднему. Очень хороший показатель в Антуту! Будем покупать! :)
+4 Ответить
Avatar
Эксперт Мамкин 01 ноября 2022 23:14
Snap 4 Gen 1 лучше намного. Он по производительности на пару процентов слабее Snap 695. Но у него связь 5G. У Helio G99 улучшили только техпроцесс (что влияет только на энергоэффективность и охлаждение). Остальное все как и было в трехлетнем G96. Хлам в общем... Только если его поставят в какой нибудь бюджетный сегмент типа Redmi 12, тогда можно задуматься о приобретении. А героцовки достаточно 90 Герц для смартфона. Я просто сравнил два телефона Redmi 9 и Redmi 10 с 90 герцами. Редмик 10-ый просто пушка, огонь по экрану! 90 герц тащат реально! намного лучше чем Редми 9 с его 60 герцами. Для телефона хватит и 90 Герц. Сравнивал с Поко Х3 на 120 Герц - ну да чуть быстрее, но незаметно. Даже 90 герц круто! Зато батарейка на 120-144 герцах быстро высаживается. Лучше дольше автономность телефонов. Поэтому я бы оставил 90 герц. Этого хватает. А вот мониторам и телевизорам надо тоже делать уже минимум 90 герц. Это реально лучше чем 60 Гц или даже 50 герц на многих ЖК телевизорах.
+2 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры