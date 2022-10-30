Snapdragon 4 Gen 1 против Helio G99
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
46
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 9 – 384K vs 370K
Преимущества MediaTek Helio G99
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|113829
|101532
|GPU
|92314
|85043
|Memory
|68007
|84788
|UX
|110869
|101489
|Total score
|384471
|370493
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 4 Gen 1 +12%
618
554
Multi-Core Score
1851
1822
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Score
|-
|1229
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Helio G99
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Adreno
|Valhall
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Май 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM4375
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Сайт MediaTek Helio G99
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