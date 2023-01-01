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Snapdragon 4 Gen 2 против Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 4 Gen 2
VS
Snapdragon 4 Gen 1
Snapdragon 4 Gen 2
Snapdragon 4 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (с графикой Adreno) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 4 Gen 2
vs
Snapdragon 4 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 101413
GPU - 90246
Memory - 59456
UX - 100024
Total score - 349578
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Score - 1038

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 2 и Snapdragon 4 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 4 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 825 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X61 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 900 Мбит/с До 900 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2023 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM4450 SM4375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

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