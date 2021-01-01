Snapdragon 860 vs A15 Bionic – что лучше?

Snapdragon 860 против A15 Bionic VS Snapdragon 860 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 860 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 554K

Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

На 8% выше частота процессора (3200 против 2960 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 860 554257 A15 Bionic +52% 840854 CPU 138608 214698 GPU 201905 324552 Memory 90665 167472 UX 118540 132953 Total score 554257 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 860 745 A15 Bionic +137% 1764 Multi-Core Score Snapdragon 860 2588 A15 Bionic +88% 4862 Image compression 142.85 Mpixels/s - Face detection 20.3 images/s - Speech recognition 44.55 words/s - Machine learning 46.35 images/s - Camera shooting 22.85 images/s - HTML 5 1.65 Mnodes/s - SQLite 777.9 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 58 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 54 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 56 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 98 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco X3 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)

3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)

4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2960 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Кэш L3 2 МБ - Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 10 Вт - Графический ускоритель GPU Adreno 640 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 675 МГц - Вычислительных блоков 2 5 Шейдерных блоков 384 - FLOPS 1037 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек - Объем До 16 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 690 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП - Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем X24 LTE, X50 5G - Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2000 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели - APL1W05 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 -