Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 860 vs A15 Bionic – что лучше?

Snapdragon 860 против A15 Bionic

Snapdragon 860
VS
A15 Bionic
Snapdragon 860
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 554K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (3200 против 2960 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860
554257
A15 Bionic +52%
840854
CPU 138608 214698
GPU 201905 324552
Memory 90665 167472
UX 118540 132953
Total score 554257 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 860
745
A15 Bionic +137%
1764
Multi-Core Score
Snapdragon 860
2588
A15 Bionic +88%
4862
Image compression 142.85 Mpixels/s -
Face detection 20.3 images/s -
Speech recognition 44.55 words/s -
Machine learning 46.35 images/s -
Camera shooting 22.85 images/s -
HTML 5 1.65 Mnodes/s -
SQLite 777.9 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 54 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 56 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2960 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 675 МГц -
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 384 -
FLOPS 1037 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
5 (62.5%)
3 (37.5%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 860 или Qualcomm Snapdragon 865
2. Qualcomm Snapdragon 860 или Qualcomm Snapdragon 855
3. Qualcomm Snapdragon 860 или Samsung Exynos 990
4. Qualcomm Snapdragon 860 или Qualcomm Snapdragon 750G
5. Qualcomm Snapdragon 860 или Qualcomm Snapdragon 870
6. Apple A15 Bionic или Apple A13 Bionic
7. Apple A15 Bionic или Qualcomm Snapdragon 870
8. Apple A15 Bionic или MediaTek Dimensity 1200
9. Apple A15 Bionic или Qualcomm Snapdragon 888 Plus

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A15 Bionic с Snapdragon 860, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры