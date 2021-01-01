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Snapdragon 888 против A15 Bionic

Snapdragon 888
VS
A15 Bionic
Snapdragon 888
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 13% выше частота процессора (3200 против 2840 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 806K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 888
806158
A15 Bionic +4%
840854
CPU 212299 214698
GPU 302110 324552
Memory 135341 167472
UX 150913 132953
Total score 806158 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 888
1140
A15 Bionic +55%
1764
Multi-Core Score
Snapdragon 888
3711
A15 Bionic +31%
4862
Image compression 176.7 Mpixels/s -
Face detection 27.4 images/s -
Speech recognition 68.35 words/s -
Machine learning 66.45 images/s -
Camera shooting 36.4 images/s -
HTML 5 3.91 Mnodes/s -
SQLite 1060 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 83 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 112 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 58 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Asus Zenfone 8
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.5-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 840 МГц -
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 512 -
FLOPS 1720 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 -
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8350 APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 -

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Комментарии

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