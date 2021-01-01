Snapdragon 888 vs A15 Bionic – что лучше?

Snapdragon 888 против A15 Bionic VS Snapdragon 888 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

На 13% выше частота процессора (3200 против 2840 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 806K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 888 806158 A15 Bionic +4% 840854 CPU 212299 214698 GPU 302110 324552 Memory 135341 167472 UX 150913 132953 Total score 806158 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 888 1140 A15 Bionic +55% 1764 Multi-Core Score Snapdragon 888 3711 A15 Bionic +31% 4862 Image compression 176.7 Mpixels/s - Face detection 27.4 images/s - Speech recognition 68.35 words/s - Machine learning 66.45 images/s - Camera shooting 36.4 images/s - HTML 5 3.91 Mnodes/s - SQLite 1060 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 83 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 112 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 58 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Asus Zenfone 8

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)

3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2840 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.5-A Кэш L1 512 КБ - Кэш L2 1 МБ 8 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 10 Вт - Графический ускоритель GPU Adreno 660 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 840 МГц - Вычислительных блоков 2 5 Шейдерных блоков 512 - FLOPS 1720 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR5 - Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек - Объем До 24 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 780 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем X60 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8350 APL1W05 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 -