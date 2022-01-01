Snapdragon 888 против A16 Bionic VS Snapdragon 888 A16 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A16 Bionic Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже

На 22% выше частота процессора (3460 против 2840 МГц)

Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 978K vs 804K

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 888 804311 A16 Bionic +22% 978271 CPU 212479 246572 GPU 304840 408723 Memory 137606 176151 UX 147850 146701 Total score 804311 978271 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 888 1134 A16 Bionic +66% 1886 Multi-Core Score Snapdragon 888 3731 A16 Bionic +41% 5273 Image compression 176.7 Mpixels/s - Face detection 27.4 images/s - Speech recognition 68.35 words/s - Machine learning 66.45 images/s - Camera shooting 36.4 images/s - HTML 5 3.91 Mnodes/s - SQLite 1060 Krows/s -

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 888 5201 A16 Bionic н/д Stability 92% - Graphics test 31 FPS - Score 5201 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 83 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 112 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 58 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Asus Zenfone 8

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и A16 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)

3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) 2x 3.46 ГГц – Everest

4x 2.02 ГГц – Sawtooth Количество ядер 8 6 Частота 2840 МГц 3460 МГц Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv9-A Кэш L1 512 КБ 256 КБ Кэш L2 1 МБ 32 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 4 нм Количество транзисторов - 16 млрд. TDP 10 Вт -

Графический ускоритель GPU Adreno 660 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 840 МГц - Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 512 - FLOPS 1720 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 780 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем X60 - Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2022 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8350 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 -