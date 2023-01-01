Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 1380 vs A15 Bionic – что лучше?

Exynos 1380 против A15 Bionic

Exynos 1380
VS
A15 Bionic
Exynos 1380
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1380 (Mali-G68 MP5) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple A15 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 9 – 807K vs 516K
  • На 35% выше частота процессора (3230 против 2400 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1380
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1380
516969
A15 Bionic +56%
807395
CPU 155921 210809
GPU 148262 324750
Memory 85150 134620
UX 126072 133782
Total score 516969 807395
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1380
783
A15 Bionic +123%
1748
Multi-Core Score
Exynos 1380
2613
A15 Bionic +85%
4836
Image compression - 224.8 Mpixels/s
Face detection - 43.1 images/s
Speech recognition - 136.1 words/s
Machine learning - 104.9 images/s
Camera shooting - 49.3 images/s
HTML 5 - 5.64 Mnodes/s
SQLite - 1270 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1380
2820
A15 Bionic +209%
8722
Stability 98% 79%
Graphics test 16 FPS 52 FPS
Score 2820 8722

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.23 ГГц – Avalanche
4x 2.02 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 3230 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 12 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5 Apple A15 GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 950 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 5 5
Шейдерных блоков - 640
FLOPS 608 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3790 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 3000 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8835 APL1W07
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 1380 vs Samsung Exynos 1280
2. Samsung Exynos 1380 vs MediaTek Dimensity 1080
3. Samsung Exynos 1380 vs Qualcomm Snapdragon 778G
4. Samsung Exynos 1380 vs Qualcomm Snapdragon 888
5. Samsung Exynos 1380 vs Qualcomm Snapdragon 870
6. Apple A15 Bionic vs Apple A13 Bionic
7. Apple A15 Bionic vs Apple A14 Bionic
8. Apple A15 Bionic vs Apple A16 Bionic
9. Apple A15 Bionic vs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
10. Apple A15 Bionic vs Google Tensor G2
Сравнить другие SoC (140+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A15 Bionic с Exynos 1380, или задавайте вопросы
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры