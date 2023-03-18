Samsung Exynos 1380
- GPU: Mali-G68 MP5
- Ядра: 8
- Частота: 2400 МГц
Samsung Exynos 1380 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 февраля 2023 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
55
Производительность в играх
42
Энергоэффективность
89
Итоговая оценка
59
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Samsung Exynos 1380
513658
|CPU
|150539
|GPU
|153199
|Memory
|82844
|UX
|125438
|Total score
|513658
GeekBench 5
Single-Core Score
781
Multi-Core Score
2637
Смартфоны
|Смартфоны с Exynos 1380
|AnTuTu v9
|1. Samsung Galaxy A54 5G
|513658
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Эксинос 1380 c графикой Mali-G68 MP5
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MP5
|Архитектура
|Valhall 2
|Частота GPU
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|FLOPS
|608 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 3790 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8835
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1380