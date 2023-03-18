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Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380
  • GPU: Mali-G68 MP5
  • Ядра: 8
  • Частота: 2400 МГц
Samsung Exynos 1380 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 февраля 2023 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
55
Производительность в играх
42
Энергоэффективность
89
Итоговая оценка
59

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Samsung Exynos 1380
513658
CPU 150539
GPU 153199
Memory 82844
UX 125438
Total score 513658
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
781
Multi-Core Score
2637

Смартфоны

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Смартфоны с Exynos 1380AnTuTu v9
1. Samsung Galaxy A54 5G513658

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 1380 c графикой Mali-G68 MP5

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5
Архитектура Valhall 2
Частота GPU 950 МГц
Вычислительных блоков 5
FLOPS 608 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 3790 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года
Класс Средний класс
Номер модели S5E8835
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380

Сравнения с конкурентами

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Комментарии

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Фуад 18 марта 2023 10:20
Сейчас у процессора Exynos есть какие-то уязвимости, которые Samsung не устранял длительное время до тех пор, пока Google не взяла инициативу сказать о данной проблемы. Как я понял, это из-за модема Samsung. Сколько лет Mediatek поддерживает свои процессоры, чтобы при выявление подобных проблем не игнорировались? Я про Samsung A34, у которого стоит данный процессор.
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