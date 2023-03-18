Samsung Exynos 1380 GPU: Mali-G68 MP5

Mali-G68 MP5 Ядра: 8

8 Частота: 2400 МГц Samsung Exynos 1380 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 февраля 2023 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.

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Обзор Производительность CPU 55 Производительность в играх 42 Энергоэффективность 89 Итоговая оценка 59

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Samsung Exynos 1380 513658 CPU 150539 GPU 153199 Memory 82844 UX 125438 Total score 513658 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score 781 Multi-Core Score 2637

Смартфоны Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию Смартфоны с Exynos 1380 AnTuTu v9 1. Samsung Galaxy A54 5G 513658

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Эксинос 1380 c графикой Mali-G68 MP5

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 Частота 2400 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A Техпроцесс 5 нм

Графический ускоритель GPU Mali-G68 MP5 Архитектура Valhall 2 Частота GPU 950 МГц Вычислительных блоков 5 FLOPS 608 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 Версия OpenCL 2.0 Версия DirectX 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Шина 4x 16 Бит Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Тип накопителя UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП Запись видео 4K при 30FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Скорость скачивания До 3790 Мбит/с Скорость загрузки До 1280 Мбит/с Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo