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Exynos 1380 против Snapdragon 8 Gen 2

Exynos 1380
VS
Snapdragon 8 Gen 2
Exynos 1380
Snapdragon 8 Gen 2

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Выше частота графического ускорителя (на 40%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Показывает в 5.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1286K vs 516K
  • На 33% выше частота процессора (3200 против 2400 МГц)
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • На 25% выше пропускная способность памяти (64 против 51.2 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1380
vs
Snapdragon 8 Gen 2

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1380
516969
Snapdragon 8 Gen 2 +149%
1286593
CPU 155921 265523
GPU 148262 579772
Memory 85150 236450
UX 126072 199190
Total score 516969 1286593
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 251.3 Mpixels/s
Face detection - 46.2 images/s
Speech recognition - 122.9 words/s
Machine learning - 114.1 images/s
Camera shooting - 51.7 images/s
HTML 5 - 5.81 Mnodes/s
SQLite - 1510 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1380
2820
Snapdragon 8 Gen 2 +333%
12223
Stability 98% 64%
Graphics test 16 FPS 73 FPS
Score 2820 12223

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Snapdragon 8 Gen 2

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
2x 2.8 ГГц – Cortex-A710
3x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 4 нм
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5 Adreno 740
Архитектура Valhall 2 Adreno 700
Частота GPU 950 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 5 -
FLOPS 608 Гфлопс 3481 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.3
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц 4200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 64 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1, UFS 4.0
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 60FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Snapdragon X70
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3790 Мбит/с До 10000 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 7
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Ноябрь 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8835 SM8550-AB
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

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