Exynos 1380 против Snapdragon 8 Gen 2
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1380
- Выше частота графического ускорителя (на 40%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Показывает в 5.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1286K vs 516K
- На 33% выше частота процессора (3200 против 2400 МГц)
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- На 25% выше пропускная способность памяти (64 против 51.2 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|155921
|265523
|GPU
|148262
|579772
|Memory
|85150
|236450
|UX
|126072
|199190
|Total score
|516969
|1286593
GeekBench 5
Single-Core Score
783
Snapdragon 8 Gen 2 +90%
1490
Multi-Core Score
2613
Snapdragon 8 Gen 2 +91%
5003
|Image compression
|-
|251.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|46.2 images/s
|Speech recognition
|-
|122.9 words/s
|Machine learning
|-
|114.1 images/s
|Camera shooting
|-
|51.7 images/s
|HTML 5
|-
|5.81 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1510 Krows/s
3DMark
|Stability
|98%
|64%
|Graphics test
|16 FPS
|73 FPS
|Score
|2820
|12223
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Snapdragon 8 Gen 2
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
2x 2.8 ГГц – Cortex-A710
3x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|4 нм
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MP5
|Adreno 740
|Архитектура
|Valhall 2
|Adreno 700
|Частота GPU
|950 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|-
|FLOPS
|608 Гфлопс
|3481 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 64 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1, UFS 4.0
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 60FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, AV1, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Snapdragon X70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3790 Мбит/с
|До 10000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|7
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Ноябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E8835
|SM8550-AB
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1380
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Опрос
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9 (81.8%)
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