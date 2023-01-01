Exynos 1380 против Dimensity 7200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
55
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
59
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 9 – 612K vs 508K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|150539
|155165
|GPU
|153199
|197878
|Memory
|82844
|117814
|UX
|125438
|144422
|Total score
|508502
|612165
GeekBench 5
Single-Core Score
777
Dimensity 7200 +9%
848
Multi-Core Score
Exynos 1380 +14%
2597
2281
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Dimensity 7200
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|4 нм
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MP5
|Mali-G610 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|950 МГц
|1130 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|4
|FLOPS
|608 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 650
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3790 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E8835
|MT6886
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1380
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
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