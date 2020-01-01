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Exynos 2100 против Snapdragon 845

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Snapdragon 845
Snapdragon 845

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 362K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +149%
1109
Snapdragon 845
445
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +113%
3776
Snapdragon 845
1775
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +84%
667464
Snapdragon 845
362911

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 845

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Adreno 630
Архитектура Vallhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 710 МГц
Вычислительных блоков 22 2
Шейдерных блоков 352 256
FLOPS - 727 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Hexagon 685
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио - DSD 32-бит/384 кГц

Связь и сети

Модем - X20 LTE
Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Декабрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SDM845
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 845

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Комментарии

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