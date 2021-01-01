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Exynos 2200 против Exynos 2100

Exynos 2200
VS
Exynos 2100
Exynos 2200
Exynos 2100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2200 (с графикой Samsung Xclipse 920) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP14). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2200
  • Выше частота графического ускорителя (на 71%)
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 9 – 970K vs 736K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2200
vs
Exynos 2100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2200 +32%
970047
Exynos 2100
736169
CPU - 189103
GPU - 274155
Memory - 137436
UX - 131951
Total score 970047 736169
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2200 +2%
1108
Exynos 2100
1087
Multi-Core Score
Exynos 2200
3549
Exynos 2100 +2%
3635
Image compression - 170.5 Mpixels/s
Face detection - 26.7 images/s
Speech recognition - 64.15 words/s
Machine learning - 51.35 images/s
Camera shooting - 33.9 images/s
HTML 5 - 3.21 Mnodes/s
SQLite - 970.15 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 66%
Graphics test - 32 FPS
Score - 5503

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и Exynos 2100

Центральный процессор

Архитектура 1x 0 ГГц – Cortex-X2
3x 2.4 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота - 2900 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 4 нм 5 нм
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Samsung Xclipse 920 Mali-G78 MP14
Архитектура - Vallhall 2
Частота GPU 1300 МГц 760 МГц
Вычислительных блоков - 14
Шейдерных блоков - 224
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 3000 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 422 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели s5e9925 S5E9840
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2200 Сайт Samsung Exynos 2100

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