Exynos 2200 против Exynos 2100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2200 (с графикой Samsung Xclipse 920) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP14). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
81
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
82
82
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
84
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2200
- Выше частота графического ускорителя (на 71%)
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 9 – 970K vs 736K
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|189103
|GPU
|-
|274155
|Memory
|-
|137436
|UX
|-
|131951
|Total score
|970047
|736169
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 2200 +2%
1108
1087
Multi-Core Score
3549
Exynos 2100 +2%
3635
|Image compression
|-
|170.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|26.7 images/s
|Speech recognition
|-
|64.15 words/s
|Machine learning
|-
|51.35 images/s
|Camera shooting
|-
|33.9 images/s
|HTML 5
|-
|3.21 Mnodes/s
|SQLite
|-
|970.15 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|66%
|Graphics test
|-
|32 FPS
|Score
|-
|5503
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и Exynos 2100
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 0 ГГц – Cortex-X2
3x 2.4 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|-
|2900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.4-A
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|TDP
|-
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Samsung Xclipse 920
|Mali-G78 MP14
|Архитектура
|-
|Vallhall 2
|Частота GPU
|1300 МГц
|760 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|14
|Шейдерных блоков
|-
|224
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|8K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|8K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 3000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 422 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|s5e9925
|S5E9840
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 2200
|Сайт Samsung Exynos 2100
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