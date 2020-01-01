Samsung Exynos 2100
Samsung Exynos 2100 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 12 декабря 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X1 на 2900 МГц, 3 ядра Cortex-X78 на 2800 МГц и 4 ядра Cortex-55 на 1800 МГц.
Производительность CPU
90
Производительность в играх
77
Энергоэффективность
93
Итоговая оценка
87
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1093
Geekbench 5 (многоядерный)
3715
AnTuTu Benchmark 8
650184
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Эксинос 2100 c графикой Mali-G78 MP22
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|Техпроцесс
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Vallhall 2
|Вычислительных блоков
|22
|Шейдерных блоков
|352
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
Связь и сети
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Флагман