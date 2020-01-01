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Samsung Exynos 2100

Samsung Exynos 2100

Samsung Exynos 2100 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 12 декабря 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X1 на 2900 МГц, 3 ядра Cortex-X78 на 2800 МГц и 4 ядра Cortex-55 на 1800 МГц.

Производительность CPU
90
Производительность в играх
77
Энергоэффективность
93
Итоговая оценка
87

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
1093
Geekbench 5 (многоядерный)
3715
AnTuTu Benchmark 8
650184

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 2100 c графикой Mali-G78 MP22

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
Количество ядер 8
Частота 2900 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A
Техпроцесс 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22
Архитектура Vallhall 2
Вычислительных блоков 22
Шейдерных блоков 352
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1

Связь и сети

Поддержка 5G Да
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года
Класс Флагман

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 2100 против Qualcomm Snapdragon 865
2. Samsung Exynos 2100 против Exynos 990
3. Samsung Exynos 2100 против MediaTek Dimensity 1000
4. Samsung Exynos 2100 против Apple A14 Bionic
5. Samsung Exynos 2100 против Qualcomm Snapdragon 888
6. Samsung Exynos 2100 против Exynos 1080

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