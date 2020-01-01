Samsung Exynos 2100 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 12 декабря 2020 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X1 на 2900 МГц, 3 ядра Cortex-X78 на 2800 МГц и 4 ядра Cortex-55 на 1800 МГц.