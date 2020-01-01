Exynos 2100 против Snapdragon 855
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
91
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 432K
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +48%
1109
750
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +42%
3776
2662
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +54%
667464
432931
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 855
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|-
|384 КБ
|Кэш L2
|-
|768 КБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.7 млрд.
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Adreno 640
|Архитектура
|Vallhall 2
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|585 МГц
|Вычислительных блоков
|22
|2
|Шейдерных блоков
|352
|384
|FLOPS
|-
|899 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|Hexagon 690
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 48МП, 2x 24МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|-
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X24 LTE, X50 5G
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Декабрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|SM8150
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
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