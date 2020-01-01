Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 2100 vs Snapdragon 855 – что лучше?

Exynos 2100 против Snapdragon 855

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Snapdragon 855
Snapdragon 855

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 432K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +48%
1109
Snapdragon 855
750
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +42%
3776
Snapdragon 855
2662
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +54%
667464
Snapdragon 855
432931

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 855

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 384 КБ
Кэш L2 - 768 КБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.7 млрд.
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Adreno 640
Архитектура Vallhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 585 МГц
Вычислительных блоков 22 2
Шейдерных блоков 352 384
FLOPS - 899 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Hexagon 690
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G - LTE Cat. 20
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Декабрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SM8150
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 855

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 990 против Exynos 2100
2. MediaTek Dimensity 1000 против Samsung Exynos 2100
3. Samsung Exynos 1080 против Exynos 2100
4. Qualcomm Snapdragon 865 против Snapdragon 855
5. Qualcomm Snapdragon 720G против Snapdragon 855
6. Samsung Exynos 9820 против Qualcomm Snapdragon 855
7. Samsung Exynos 990 против Qualcomm Snapdragon 855
8. HiSilicon Kirin 980 против Qualcomm Snapdragon 855

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 855 с Exynos 2100, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях