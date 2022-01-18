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Samsung Exynos 2200

Samsung Exynos 2200

Samsung Exynos 2200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 января 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 0 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.

Производительность CPU
85
Производительность в играх
82
Энергоэффективность
89
Итоговая оценка
85

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Samsung Exynos 2200
961972
Total score 961972
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
1106
Multi-Core Score
3502

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 2200 c графикой Samsung Xclipse 920

Центральный процессор

Архитектура 1x 0 ГГц – Cortex-X2
3x 2.4 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8
Набор инструкций ARMv9-A
Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель

GPU Samsung Xclipse 920
Частота GPU 1300 МГц
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Объем До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 240FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года
Класс Флагман
Номер модели s5e9925
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2200

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 2200 против Apple A14 Bionic
2. Samsung Exynos 2200 против Qualcomm Snapdragon 888
3. Samsung Exynos 2200 против Samsung Exynos 2100
4. Samsung Exynos 2200 против Qualcomm Snapdragon 870
5. Samsung Exynos 2200 против Qualcomm Snapdragon 888 Plus
6. Samsung Exynos 2200 против Apple A15 Bionic
7. Samsung Exynos 2200 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
8. Samsung Exynos 2200 против MediaTek Dimensity 9000
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Комментарии

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Мехроб 19 января 2022 12:58
Почему ваш сайт дал так мало баллов 89,86,85,82 это же 4нм процессор.
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Даниил 18 января 2022 14:57
Супер-ядро на 0 ГГц? Вы ошиблись...
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Сергей 18 января 2022 17:49
Пока нет информации, на какой частоте работает ядро X2.
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