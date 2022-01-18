Samsung Exynos 2200
Samsung Exynos 2200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 января 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 0 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.
Производительность CPU
85
Производительность в играх
82
Энергоэффективность
89
Итоговая оценка
85
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Samsung Exynos 2200
961972
|Total score
|961972
GeekBench 5
Single-Core Score
1106
Multi-Core Score
3502
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Эксинос 2200 c графикой Samsung Xclipse 920
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 0 ГГц – Cortex-X2
3x 2.4 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|Техпроцесс
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Samsung Xclipse 920
|Частота GPU
|1300 МГц
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Объем
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 240FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Номер модели
|s5e9925
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 2200