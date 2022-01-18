Samsung Exynos 2200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 января 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 0 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.