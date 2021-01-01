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Exynos 850 против Dimensity 700

Exynos 850
VS
Dimensity 700
Exynos 850
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 295K vs 127K
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
127696
Dimensity 700 +131%
295395
CPU 47319 102180
GPU 20564 66147
Memory 35627 71740
UX 21661 59364
Total score 127696 295395

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850
163
Dimensity 700 +229%
536
Multi-Core Score
Exynos 850
962
Dimensity 700 +78%
1709

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 7 нм
TDP 7 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Mali-G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 820 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 26 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Ноябрь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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