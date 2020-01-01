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Exynos 8895 против A11 Bionic

Exynos 8895
Exynos 8895
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8895 (Mali-G71 MP20) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Показывает на 7% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 176K
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8895
380
A11 Bionic +147%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8895
1595
A11 Bionic +47%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8895
176117
A11 Bionic +80%
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2314 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 900 МГц -
Ядер 20 3
FLOPS 349 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио 192 kHz/24 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 -

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Комментарии

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