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Samsung Exynos 8895

Samsung Exynos 8895

Samsung Exynos 8895 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 февраля 2017 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Exynos M2 на 2314 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1690 МГц.

Производительность CPU
35
Производительность в играх
25
Энергоэффективность
56
Итоговая оценка
38

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
380
Geekbench 5 (многоядерный)
1595
AnTuTu Benchmark 8
176117

Смартфоны

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Смартфоны с Exynos 8895AnTuTu v8
1. Samsung Galaxy Note 8259976
2. Samsung Galaxy S8231734
3. Samsung Galaxy S8 Plus190734

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 8895 c графикой Mali-G71 MP20

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2314 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ
Кэш L2 2 МБ
Техпроцесс 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20
Архитектура Bifrost
Частота GPU 900 МГц
Ядер 20
FLOPS 349 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио 192 kHz/24 bit

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895

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