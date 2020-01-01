Samsung Exynos 8895
Samsung Exynos 8895 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 февраля 2017 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Exynos M2 на 2314 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1690 МГц.
Производительность CPU
35
Производительность в играх
25
Энергоэффективность
56
Итоговая оценка
38
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
380
Geekbench 5 (многоядерный)
1595
AnTuTu Benchmark 8
176117
Смартфоны
|Смартфоны с Exynos 8895
|AnTuTu v8
|1. Samsung Galaxy Note 8
|259976
|2. Samsung Galaxy S8
|231734
|3. Samsung Galaxy S8 Plus
|190734
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2314 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|900 МГц
|Ядер
|20
|FLOPS
|349 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|192 kHz/24 bit
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895