Samsung Exynos 8895 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 февраля 2017 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Exynos M2 на 2314 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1690 МГц.