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Exynos 8895 против Exynos 1380

Exynos 8895
VS
Exynos 1380
Exynos 8895
Exynos 1380

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 1380 (Mali-G68 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Более новый - выпущен на 6 лет и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 516K vs 289K
  • Показывает на 74% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 72% выше пропускная способность памяти (51.2 против 29.8 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 8895
vs
Exynos 1380

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 8895
289078
Exynos 1380 +79%
516969
CPU 77751 155921
GPU 107899 148262
Memory 38097 85150
UX 63856 126072
Total score 289078 516969
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 8895
383
Exynos 1380 +104%
783
Multi-Core Score
Exynos 8895
1576
Exynos 1380 +66%
2613
Image compression 102.4 Mpixels/s -
Face detection 14.7 images/s -
Speech recognition 8.82 words/s -
Machine learning 6.51 images/s -
Camera shooting 17.1 images/s -
HTML 5 1.54 Mnodes/s -
SQLite 479.3 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 16 FPS
Score - 2820

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 1380

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Exynos M2
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP20 Mali-G68 MP5
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 20 5
Шейдерных блоков 320 -
FLOPS 349 Гфлопс 608 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 28МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио 192 kHz/24 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 3790 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2017 года Февраль 2023 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E8895 S5E8835
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8895 Сайт Samsung Exynos 1380

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