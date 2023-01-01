Exynos 8895 против Exynos 1380
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8895 (с графикой Mali-G71 MP20) и Exynos 1380 (Mali-G68 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
33
52
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
55
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1380
- Более новый - выпущен на 6 лет и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 516K vs 289K
- Показывает на 74% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 72% выше пропускная способность памяти (51.2 против 29.8 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|77751
|155921
|GPU
|107899
|148262
|Memory
|38097
|85150
|UX
|63856
|126072
|Total score
|289078
|516969
GeekBench 5
Single-Core Score
383
Exynos 1380 +104%
783
Multi-Core Score
1576
Exynos 1380 +66%
2613
|Image compression
|102.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14.7 images/s
|-
|Speech recognition
|8.82 words/s
|-
|Machine learning
|6.51 images/s
|-
|Camera shooting
|17.1 images/s
|-
|HTML 5
|1.54 Mnodes/s
|-
|SQLite
|479.3 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|16 FPS
|Score
|-
|2820
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8895 и Exynos 1380
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Exynos M2
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP20
|Mali-G68 MP5
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|900 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|5
|Шейдерных блоков
|320
|-
|FLOPS
|349 Гфлопс
|608 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 28МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|192 kHz/24 bit
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 16
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 3790 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 1280 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2017 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8895
|S5E8835
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8895
|Сайт Samsung Exynos 1380
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