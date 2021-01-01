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Exynos 9611 против Snapdragon 778G

Exynos 9611
VS
Snapdragon 778G
Exynos 9611
Snapdragon 778G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 778G (Adreno 642L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Выше частота графического ускорителя (на 73%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 529K vs 204K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9611
vs
Snapdragon 778G

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9611
204632
Snapdragon 778G +159%
529047
CPU 58081 159590
GPU 41393 156380
Memory 42291 88425
UX 61318 123709
Total score 204632 529047
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 9611
1223
Snapdragon 778G +131%
2831
Image compression 74.7 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 25 words/s -
Machine learning 17.7 images/s -
Camera shooting 8.82 images/s -
HTML 5 1.24 Mnodes/s -
SQLite 434 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS
[High]		 -
Смартфон Samsung Galaxy A51
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 778G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 642L
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 490 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 384
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 770
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3360 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 36МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X53
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Май 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9611 SM7325
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 778G

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Комментарии

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