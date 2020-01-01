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Exynos 990 против Kirin 9000

Exynos 990
Exynos 990
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • На 15% выше частота процессора (3130 против 2730 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +3%
930
Kirin 9000
902
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990
2703
Kirin 9000 +19%
3220
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990
519547
Kirin 9000 +2%
529116

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G78 MP24
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 11 24
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 5500 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 22 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 -

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