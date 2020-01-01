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Exynos 990 против Kirin 980

Exynos 990
Exynos 990
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает на 73% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 403K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • На 5% выше частота процессора (2730 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +37%
955
Kirin 980
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +12%
2777
Kirin 980
2486
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +32%
532211
Kirin 980
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali G76 MP10
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Ядер 11 10
FLOPS 1196 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 5500 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Август 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт HiSilicon Kirin 980

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51 (53.7%)
44 (46.3%)
Всего проголосовало: 95

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Комментарии

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