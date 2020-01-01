Exynos 990 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
60
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
62
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
81
64
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает на 73% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
- Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 403K
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
- На 5% выше частота процессора (2730 против 2600 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +37%
955
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +12%
2777
2486
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +32%
532211
403506
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|720 МГц
|Ядер
|11
|10
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|5500 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Август 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт HiSilicon Kirin 980
Опрос
51 (53.7%)
44 (46.3%)
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