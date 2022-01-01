Snapdragon 8 Plus Gen 1 против A16 Bionic VS Snapdragon 8 Plus Gen 1 A16 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Имеет на 2 ядра больше

Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 9 – 1108K vs 978K Преимущества Apple A16 Bionic На 8% выше частота процессора (3460 против 3200 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Plus Gen 1 +13% 1108584 A16 Bionic 978271 CPU 243697 246572 GPU 478120 408723 Memory 191931 176151 UX 184166 146701 Total score 1108584 978271 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 89 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 47 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 114 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 120 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 56 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 58 FPS

[Ultra] - Смартфон ZTE Nubia Red Magic 7S Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и A16 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2

3x 2.75 ГГц – Cortex-A710

4x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 3.46 ГГц – Everest

4x 2.02 ГГц – Sawtooth Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 3460 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 - 32 МБ Кэш L3 6 МБ - Техпроцесс 4 нм 4 нм Количество транзисторов - 16 млрд.

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Apple GPU Архитектура Adreno 700 - Частота GPU 900 МГц - Вычислительных блоков - 6 Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2022 года Класс Флагман Флагман Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 -