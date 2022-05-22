Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 20 мая 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 3200 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2750 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 2000 МГц.
Производительность CPU
94
Производительность в играх
100
Энергоэффективность
96
Итоговая оценка
97
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
1108941
|Total score
|1108941
GeekBench 5
Single-Core Score
1308
Multi-Core Score
4195
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Снапдрагон 8 Plus Gen 1 c графикой Adreno 730
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.75 ГГц – Cortex-A710
4x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|Частота
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|Техпроцесс
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Архитектура
|Adreno 700
|Частота GPU
|900 МГц
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1