Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 20 мая 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 3200 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2750 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 2000 МГц.