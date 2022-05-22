Главная > Процессоры для смартфонов > Snapdragon 8 Plus Gen 1: характеристики и тесты

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 20 мая 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 3200 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2750 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 2000 МГц.

Производительность CPU
94
Производительность в играх
100
Энергоэффективность
96
Итоговая оценка
97
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
1108941
Total score 1108941
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
1308
Multi-Core Score
4195

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 8 Plus Gen 1 c графикой Adreno 730

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.75 ГГц – Cortex-A710
4x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8
Частота 3200 МГц
Набор инструкций ARMv9-A
Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 730
Архитектура Adreno 700
Частота GPU 900 МГц
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X65
Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 8 Plus Gen 1 или Snapdragon 888 Plus
2. Snapdragon 8 Plus Gen 1 или A15 Bionic
3. Snapdragon 8 Plus Gen 1 или Snapdragon 8 Gen 1
4. Snapdragon 8 Plus Gen 1 или Dimensity 9000
5. Snapdragon 8 Plus Gen 1 или Exynos 2200
6. Snapdragon 8 Plus Gen 1 или Snapdragon 7 Gen 1
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Avatar
Егор 03 июля 2022 00:03
Будет ли он конкурент A15 Bionic?
+2 Ответить
Avatar
Deepins02 02 июня 2022 23:00
Надеюсь этот процессор оправдает мои ожидания.
+3 Ответить
Avatar
Bator 30 мая 2022 17:01
900 мгц по гпу и 3200 по процу, частоты явно не для смартфонов, а как минимум для нетбуков
+2 Ответить
Avatar
Егор Андреевич 27 мая 2022 22:03
Обычный хлам зачем сделали 3.2 ГГц ядру Кортекс икс 2 это не аваланш на 3.2ггц лучше бы сделали цпу как в 9000 дименсити 2.99 или 3.05 Кортекс икс у и 2.85 а710 и 2 ГГц а 510. Всю энергоэффективность Тсмс просрали на Кортекс нахрен не нужны лучше бы сделали как в дименсити.
+12 Ответить
Avatar
Данил 23 мая 2022 21:35
очень мало надежд, что он не будет тротлить больше его младшего брата Snapdragon 8 Gen 1
+10 Ответить
Avatar
Даниил 22 мая 2022 18:54
Очень мало надежд на то, что он не будет перегреваться... Я знаю, что техпроцесс изготавляют TSMC.
+25 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры