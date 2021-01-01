Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tiger T610 vs Kirin 980 – что лучше?

Tiger T610 против Kirin 980

Tiger T610
VS
Kirin 980
Tiger T610
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 479K vs 177K
  • В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 13 Гбит/с)
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 44% выше частота процессора (2600 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Kirin 980

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
177386
Kirin 980 +170%
479333
CPU 68033 142027
GPU 33458 144227
Memory 35470 77986
UX 39886 109693
Total score 177386 479333
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610
353
Kirin 980 +97%
695
Multi-Core Score
Tiger T610
1087
Kirin 980 +130%
2503
Image compression - 123.8 Mpixels/s
Face detection - 20.4 images/s
Speech recognition - 47.2 words/s
Machine learning - 47.4 images/s
Camera shooting - 23.2 images/s
HTML 5 - 2.39 Mnodes/s
SQLite - 655 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 56 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 39 FPS
[Ultra]
Fortnite - 28 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 51 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Nova 5T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 614 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 10
Шейдерных блоков 32 160
FLOPS 302 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Август 2018 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 980

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Tiger T610 и Snapdragon 720G
2. Tiger T610 и Snapdragon 662
3. Tiger T610 и Helio P35
4. Tiger T610 и Helio G80
5. Tiger T610 и Helio G85
6. Kirin 980 и Snapdragon 865
7. Kirin 980 и Snapdragon 870
8. Kirin 980 и Snapdragon 732G
9. Kirin 980 и Snapdragon 888
10. Kirin 980 и Snapdragon 845

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 980 с Tiger T610, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры