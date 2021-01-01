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Tiger T610 против Snapdragon 670

Tiger T610
VS
Snapdragon 670
Tiger T610
Snapdragon 670

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • На 15% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13 Гбит/с)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 164K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Snapdragon 670

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Snapdragon 670 +7%
175051
CPU 51322 65419
GPU 51412 50880
Memory 31211 38630
UX 27269 40866
Total score 164305 175051
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Snapdragon 670 +25%
1317
Image compression - 77.1 Mpixels/s
Face detection - 9.44 images/s
Speech recognition - 24.5 words/s
Machine learning - 20.1 images/s
Camera shooting - 9.32 images/s
HTML 5 - 0.61 Mnodes/s
SQLite - 386.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 10 нм
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Adreno 615
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 614 МГц 700-750 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 302 Гфлопс 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Август 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM670
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 670

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Комментарии

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