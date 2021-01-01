Tiger T610 против Unisoc SC9863A
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 178K vs 122K
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
- На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|68033
|38316
|GPU
|33458
|11742
|Memory
|35470
|39056
|UX
|39886
|32917
|Total score
|178379
|122422
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T610 +151%
349
139
Multi-Core Score
Tiger T610 +72%
1088
633
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Unisoc SC9863A
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|28 нм
|TDP
|10 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|PowerVR GE8322
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|614 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|128
|FLOPS
|302 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 16МП, 2x 5МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
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