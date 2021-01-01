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Tiger T610 против Unisoc SC9863A

Tiger T610
VS
Unisoc SC9863A
Tiger T610
Unisoc SC9863A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 178K vs 122K
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Unisoc SC9863A

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +46%
178379
Unisoc SC9863A
122422
CPU 68033 38316
GPU 33458 11742
Memory 35470 39056
UX 39886 32917
Total score 178379 122422
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +151%
349
Unisoc SC9863A
139
Multi-Core Score
Tiger T610 +72%
1088
Unisoc SC9863A
633

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Unisoc SC9863A

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 28 нм
TDP 10 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 PowerVR GE8322
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 614 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 302 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 16МП, 2x 5МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Ноябрь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный

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Комментарии

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