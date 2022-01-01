Tiger T612 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
33
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T612
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G88
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
- Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 9 – 232K vs 210K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|67603
|56707
|GPU
|22171
|54234
|Memory
|61955
|42227
|UX
|58129
|77806
|Total score
|210705
|232660
GeekBench 5
Single-Core Score
350
Helio G88 +5%
366
Multi-Core Score
Tiger T612 +6%
1341
1268
|Image compression
|-
|84.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|10.05 images/s
|Speech recognition
|-
|25.5 words/s
|Machine learning
|-
|19.4 images/s
|Camera shooting
|-
|9.74 images/s
|HTML 5
|-
|1.43 Mnodes/s
|SQLite
|-
|422.95 Krows/s
3DMark
|Graphics test
|-
|4 FPS
|Score
|-
|720
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|FLOPS
|-
|62 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|-
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6769H
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G88
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