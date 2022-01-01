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Tiger T612 против Helio G85

Tiger T612
VS
Helio G85
Tiger T612
Helio G85

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T612
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G85
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 9 – 240K vs 210K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T612
vs
Helio G85

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T612
210705
Helio G85 +14%
240658
CPU 67603 65225
GPU 22171 56625
Memory 61955 39033
UX 58129 77494
Total score 210705 240658
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T612
350
Helio G85 +2%
358
Multi-Core Score
Tiger T612 +5%
1341
Helio G85
1272
Image compression - 80.9 Mpixels/s
Face detection - 11.9 images/s
Speech recognition - 24.2 words/s
Machine learning - 18.5 images/s
Camera shooting - 9.29 images/s
HTML 5 - 1.55 Mnodes/s
SQLite - 407.8 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tiger T612
н/д
Helio G85
715
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Score - 715

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 45 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Medium]
Fortnite - 21 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 46 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G52 MP2
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 1000 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
FLOPS - 59 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1800 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор - Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года Апрель 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6769Z
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G85

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