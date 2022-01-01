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Unisoc Tiger T612

Unisoc Tiger T612

Unisoc Tiger T612 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2022 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 1800 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.

Производительность CPU
26
Производительность в играх
10
Энергоэффективность
59
Итоговая оценка
29

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc Tiger T612
209052
CPU 67603
GPU 22171
Memory 61955
UX 58129
Total score 209052
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
346
Multi-Core Score
1321

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
412
Graphics test 2 FPS
Score 412

Смартфоны

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Смартфоны с Tiger T612AnTuTu v9
1. Oppo Realme C31209052

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Tiger T612 c графикой Mali-G57 MP1

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1
Архитектура Valhall
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X

Мультимедиа (ISP)

Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года
Класс Бюджетный

Сравнения с конкурентами

1. Helio P35 против Tiger T612
2. Snapdragon 665 против Tiger T612
3. Helio G70 против Tiger T612
4. Helio G80 против Tiger T612
5. Helio G85 против Tiger T612
6. Helio G35 против Tiger T612
7. Helio G95 против Tiger T612
8. Tiger T610 против Tiger T612
9. Helio G88 против Tiger T612
10. Helio G96 против Tiger T612
11. Snapdragon 680 против Tiger T612
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