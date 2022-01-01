Unisoc Tiger T612
Unisoc Tiger T612 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2022 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 1800 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.
Производительность CPU
26
Производительность в играх
10
Энергоэффективность
59
Итоговая оценка
29
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Unisoc Tiger T612
209052
|CPU
|67603
|GPU
|22171
|Memory
|61955
|UX
|58129
|Total score
|209052
GeekBench 5
Single-Core Score
346
Multi-Core Score
1321
3DMark
3DMark Wild Life Performance
412
|Graphics test
|2 FPS
|Score
|412
Смартфоны
|Смартфоны с Tiger T612
|AnTuTu v9
|1. Oppo Realme C31
|209052
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Tiger T612 c графикой Mali-G57 MP1
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Архитектура
|Valhall
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
Мультимедиа (ISP)
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Класс
|Бюджетный