Unisoc Tiger T612 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2022 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 1800 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.